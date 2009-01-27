Мировые цены на нефть понизились
01:26, 27 января 2009Общество
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... до 45,7-47 долларов за баррель
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 26 января на ведущих нефтяных биржах понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,96 (-1,41) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 45,73 (-0,74) долл./барр.
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