Глава Нафтогаза в реанимации

Председатель "Нафтогаза Украины " Олег Дубина сейчас после операции на сердце находится в реанимации.

Об этом сообщила премьер-министр Украины, выступая в программе Шустер Live.

«Сейчас глава НАК «Нафтогаз» находится в реанимации, ему сделана очень тяжелая операция на сердце», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что во время газовых переговоров О.ДУБИНА находился в очень сложной ситуации, учитывая, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО давал ему указания, которые были диаметрально противоположны указаниям со стороны правительства.

«Руководитель НАК «Нафтогаз» просто разрывался между двумя поручениями – премьер-министра и Президента. Ему было сложно», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.