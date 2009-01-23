Амнистированных руководителей «Днепрогаза» затаскают по судам

Пострадавшие от взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Днепропетровске, случившегося 13 октября 2007 года, подадут апелляцию на решение Октябрьского районного суда Днепропетровска от 20 января об амнистии бывших руководителей ОАО «Днепрогаз» Игоря ИВАНКОВА, Максима СОРОКИНА и Сергея БАЧУРИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщила пострадавшая Татьяна ПРОЦЕНКО.

По ее словам, она лично и еще несколько пострадавших заключили соглашения с адвокатами об обжаловании постановления Октябрьского районного суда в Апелляционном суде Днепропетровской области.

«Мы не согласны с амнистией руководителей «Днепрогаза», и апелляция будет подана в установленные законом сроки», - сказала Т.ПРОЦЕНКО.

Согласно постановлению суда, амнистия упомянутых лиц может быть обжалована на протяжении 7 дней, то есть до 27 января включительно.

Как сообщал УНИАН, 20 января Октябрьский районный суд Днепропетровска удовлетворил ходатайства трех подсудимых – бывших гендиректора ОАО «Днепрогаз» И.ИВАНКОВА, его первого заместителя М.СОРОКИНА и главного инженера С.БАЧУРИНА, обвиняемых в служебной халатности, которая привела к взрыву газа в жилом доме в Днепропетровске 13 октября 2007 года, – об амнистии согласно Закону Украины «Об амнистии», подписанному Президентом Украины 12 декабря 2008 года.

В результате взрыва газа в жилом доме в Днепропетровске были разрушены два подъезда и погибли 23 человека.