Доллар на межбанке прыгнул вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8300/7,9450, к 11:00 цены выросли до 7,9500/8,0350, и к 12:00 достигли уровня 8,1000/8,1500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2355/0,2415 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2380/0,2440, и к 12:00 составили 0,2415/0,2455 грн. В России курс доллар-рубль вырос, и к 11:00 установился на уровне 32,9500 (+0,3250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2815/17, а к 12:00 упали 1,2786/88. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,0320/10,1855, к 11:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх - 10,2105/10,3255, и к 12:00 установились на следующих значениях 10,3545/10,4245.