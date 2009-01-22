Джона Траволту пытались шантажировать после смерти сына

Полиция расследует попытку вымогательства, предпринятую в отношении актера Джона Траволты, пишет 22 января The Daily Telegraph. Шантажисты угрожали продать журналистам фотографии умирающего сына Траволты.

Двое мужчин обратились к актеру, сообщив, что располагают фотографиями Джетта Траволты, сделанными непосредственно перед его смертью, и потребовали "миллионы долларов". По имеющимся данным, один из вымогателей - багамский политик, а второй работает врачом "скорой помощи". Предположительно, снимки могли быть сделаны на камеру сотового телефона в машине.

Получив сообщение шантажистов, Траволта обратился к своим юристам, а те сообщили в полицию. В настоящее время полиция допрашивает подозреваемых, расследование находится на начальной стадии. В официальном заявлении адвокатов актера говорится: "К глубочайшему сожалению, после столь тяжелого горя часто находятся личности, которые пытаются заработать крупные суммы на предосудительных заявлениях. Мы не позволим этому произойти".

16-летний сын Джона Траволты умер от приступа хронического заболевания 2 января на Багамах, где он проводил каникулы вместе с родителями. У Джона Траволты и Келли Престон осталась восьмилетняя дочь.

Лента.ру