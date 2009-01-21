У миссии МВФ возникли проблемы с билетами в Украину

Миссия Международного валютного фонда прибывает в Украину.

«Возникли проблемы с билетами, поэтому, часть миссии прибыла вчера, часть прибывает сегодня», - объяснили УНИАН в Национальном банке Украины.

В представительстве МВФ в Украине УНИАН сообщили, что работа миссии планировалась до 4 февраля, но в связи с проблемами прибытия, возможно, срок работы будет продлен.

Программа работы миссии предусматривает изучение выполнения условий заключенного меморандума.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Принятие МВФ решения о предоставлении Украине следующего транша будет связано с выполнением определенных целевых показателей, которых наше государство должно достичь на конец 2008 года.