В ОАЭ украинку будут судить из-за беременности вне брака (видео)

13:40, 09 марта 2017
Общество
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27-летняя женщина обратилась к местному врачу из-за боли в животе. В медицинском центре обнаружили, что девушка беременна, и сообщили об этом полицию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как известно, половые отношения до брака в стране запрещены. Жених девушки - гражданин ЮАР, его также арестовали. Если пару будут судить по местным законам, им грозит длительное заключение. 

Судебное заседание назначено на 15 марта. В консульстве сообщили, что держат ситуацию под контролем.

Как известно, ранее в Дубае отец запретил спасать тонущую дочь, чтобы ее не "обесчестили".

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Теги: #Украина#Дубай#беременность