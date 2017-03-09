В ОАЭ украинку будут судить из-за беременности вне брака (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПравитель Дубая отпустил почти 500 заключенных в честь Курбан-байрама

Как известно, половые отношения до брака в стране запрещены. Жених девушки - гражданин ЮАР, его также арестовали. Если пару будут судить по местным законам, им грозит длительное заключение.

Судебное заседание назначено на 15 марта. В консульстве сообщили, что держат ситуацию под контролем.

Как известно, ранее в Дубае отец запретил спасать тонущую дочь, чтобы ее не "обесчестили".