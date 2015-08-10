В Дубае отец запретил спасать тонущую дочь, чтобы ее не "обесчестили"

Как рассказал изданию Коль Ахмед Буркиба, замдиректора департамента розыска и спасения в полиции Дубая, мужчина-выходец из Азии (имя не уточняется) привез свою жену и детей на пляжный пикник, передает Lenta.ru со ссылкой на Emirates247.

Одна из дочерей решила искупаться и стала тонуть, однако глава семьи преградил путь двум спешившим к ней на выручку спасателям, заявив, что не позволит чужим мужчинам касаться девушки. Кроме того, он пояснил, что скорее предпочтет увидеть дочь мертвой, чем «обесчещенной».

Буркиба пояснил, что отец утопающей отличался крепким телосложением, поэтому, потеряв время на борьбу, они добрались до девушки слишком поздно, спасти ее не удалось.

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При этом Буркиба подчеркнул, что это одно из происшествий, которое он никогда не сможет забыть, ведь у девушки были шансы выжить, поскольку она тонула совсем неподалеку от находившихся на берегу спасателей.

По словам полицейского, отец утонувшей был арестован по обвинению в противодействии представителям службы спасения, находившимся при исполнении служебных обязанностей. Он предстанет перед судом в Дубае. Эксперт не уточнил, какая мера наказания может ожидать обвиняемого.

Стоит подчеркнуть, что в одном из преданий о словах и действиях Мухаммеда говорится: «Для мужчины лучше, чтоб ему в голову вонзилась железная игла, чем если бы он прикоснулся к женщине, которая ему не дозволена». Таким образом, в исламе считается грехом физический контакт с женщиной, с которой мужчина не состоит в ближайшем родстве.