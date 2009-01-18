Газпром и Нафтогаз готовят документы

В соответствии с договоренностями, которые были достигнуты главами правительств России и Украины, в настоящее время ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" готовят к подписанию договор на поставку газа для потребителей Украины и соответствующие соглашения, касающиеся транзита газа. Как передает телеканал "Вести", об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. "Главный результат - договоренность о возобновлении Украиной транзита российского газа через свою территорию и соглашение об условиях работы в текущем году и в следующем году. Сейчас готовим соответствующие документы", - сообщил С.Куприянов.

Сегодня ночью, напоминает РосБизнесКонсалтинг , по итогам 5-часовых переговоров глав правительств России и Украины дано поручение руководству "Нафтогаза Украины" и Газпрома к 19 января подготовить все необходимые документы и оформить их согласно достигнутым договоренностям.

Глава украинского правительства Юлия Тимошенко заверила, что сразу после подписания указанных документов будет возобновлен транзит газа в страны Европы. "После подписания всех документов по транзиту газа, по покупке газа будут возобновлены все потоки транзита газа в Европу, все поставки газа в Европу", - отметила Ю.Тимошенко.