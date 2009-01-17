Луценко говорит, что Аделаджа обещал не выезжать из Украины

Пастор церкви “Посольство Божье” Сандей АДЕЛАДЖА дал обязательство милиции не выезжать за пределы Украины, пока не будет завершено расследование дела о финансовых махинациях компании «Кингз Кепитал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Могу вам сказать, что Сандей АДЕЛАДЖА допрошен. С ним проведено несколько очных ставок с другими пасторами (“Посольства Божьего” – УНИАН), а также с заявителями по этому делу», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО и отметил, что С.АДЕЛАДЖА «фактически через день» является в милицию на допросы.

В то же время министр предположил, что дело «Кингз Кепитал» вряд ли будет завершено в ближайшее время.

«Идет тщательный следственный процесс. Это длительный процесс. Учитывая политические и финансовые возможности господина Сандея, это будет нелегкий процесс. Тем не менее, мы получили доказательства, чтобы взять с него обязательство не выезжать за пределы Украины. И по завершении очных ставок, а также других следовательских действий мы установим его (процессуальный) статус: будет ли он свидетелем, как на этот момент, подозреваемым или обвиняемым», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, проблема следствия заключается в следующем: руководитель компании «Кингз Кепитал» Александр БАНДУРЧЕНКО задержан, но “мы объявили в государственный розыск господина ГОЛОВАНОВА и господина КОЛЕСНИКОВА, которые были финансистами С.АДЕЛАДЖИ и одновременно посредниками между руководителем «Кингз Кепитал» и не установленым в настоящее время следствием лицом. Я думаю, что все понимают, кто этим лицом может быть по завершении следственных действий».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО высказал предположение, что, наверно, это понимают и те, «кто покрывают эту церковь, используют ее как финансовый и политический инструмент».

Министр отметил, что милиция «не просто сделала обыски у господина Сандея, не просто опросила его, но проводим экспертизу сотен кассет, которые были изъяты во время обыска, в основном богословского направления, проводим опрос сотен пострадавших и делаем очные ставки с десятками тех, кто свидетельствует о том, что лично Сандей агитировал нести средства в «Кингз Кепитал» или в подобные ему аффилированные структуры».

При этом он заверил, что в настоящий момент «проходит тщательное, беспристрастное следствие».

«Хочу заверить: мне безразлично, из какой страны господин Сандей прибыл в Украину и получил разрешение на постоянное проживание. Мне безразлично, что он проповедует на своих религиозных собраниях. Меня Бог миловал. Я там не был. Мне безразлично, на каком языке говорит он и пострадавшие заявители по этому делу. Мне не безразлично то, что украинцев грабят на десятки миллионов под прикрытием благочестия организации с уникальными названиями…», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2008 года руководство компании «Кингз Кепитал» заявило о решении временно прекратить выплаты клиентам.

24 ноября столичная милиция задержала руководителя «Кингз Кепитал» А.БАНДУРЧЕНКО по обвинению в мошенничестве с деньгами граждан.

Начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА заявил, что основанием для возбуждения уголовного дела согласно ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) были заявления от почти 60 граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингз Кепитал» не могут получить ни обещанных процентов, ни вложенных денег.

2 января в рамках расследования уголовного дела относительно деятельности «Кингз Кепитал» киевская милиция начала обыски на местах работы и по месту жительства пастора «Посольства Божьего» С.АДЕЛАДЖИ.

В киевской милиции также отметили, что это связано с тем, что в заявлениях пострадавших от деятельности «Кингз Кепитал» отмечается, что именно С.АДЕЛАДЖА во время своих проповедей призывал прихожан вкладывать деньги в это финансовое учреждение.