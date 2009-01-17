Луценко говорит, что Аделаджа обещал не выезжать из Украины
Пастор ходит на допросы через день
Пастор церкви “Посольство Божье” Сандей АДЕЛАДЖА дал обязательство милиции не выезжать за пределы Украины, пока не будет завершено расследование дела о финансовых махинациях компании «Кингз Кепитал».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.
«Могу вам сказать, что Сандей АДЕЛАДЖА допрошен. С ним проведено несколько очных ставок с другими пасторами (“Посольства Божьего” – УНИАН), а также с заявителями по этому делу», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО и отметил, что С.АДЕЛАДЖА «фактически через день» является в милицию на допросы.
В то же время министр предположил, что дело «Кингз Кепитал» вряд ли будет завершено в ближайшее время.
«Идет тщательный следственный процесс. Это длительный процесс. Учитывая политические и финансовые возможности господина Сандея, это будет нелегкий процесс. Тем не менее, мы получили доказательства, чтобы взять с него обязательство не выезжать за пределы Украины. И по завершении очных ставок, а также других следовательских действий мы установим его (процессуальный) статус: будет ли он свидетелем, как на этот момент, подозреваемым или обвиняемым», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По словам министра, проблема следствия заключается в следующем: руководитель компании «Кингз Кепитал» Александр БАНДУРЧЕНКО задержан, но “мы объявили в государственный розыск господина ГОЛОВАНОВА и господина КОЛЕСНИКОВА, которые были финансистами С.АДЕЛАДЖИ и одновременно посредниками между руководителем «Кингз Кепитал» и не установленым в настоящее время следствием лицом. Я думаю, что все понимают, кто этим лицом может быть по завершении следственных действий».
При этом Ю.ЛУЦЕНКО высказал предположение, что, наверно, это понимают и те, «кто покрывают эту церковь, используют ее как финансовый и политический инструмент».
Министр отметил, что милиция «не просто сделала обыски у господина Сандея, не просто опросила его, но проводим экспертизу сотен кассет, которые были изъяты во время обыска, в основном богословского направления, проводим опрос сотен пострадавших и делаем очные ставки с десятками тех, кто свидетельствует о том, что лично Сандей агитировал нести средства в «Кингз Кепитал» или в подобные ему аффилированные структуры».
При этом он заверил, что в настоящий момент «проходит тщательное, беспристрастное следствие».
«Хочу заверить: мне безразлично, из какой страны господин Сандей прибыл в Украину и получил разрешение на постоянное проживание. Мне безразлично, что он проповедует на своих религиозных собраниях. Меня Бог миловал. Я там не был. Мне безразлично, на каком языке говорит он и пострадавшие заявители по этому делу. Мне не безразлично то, что украинцев грабят на десятки миллионов под прикрытием благочестия организации с уникальными названиями…», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2008 года руководство компании «Кингз Кепитал» заявило о решении временно прекратить выплаты клиентам.
24 ноября столичная милиция задержала руководителя «Кингз Кепитал» А.БАНДУРЧЕНКО по обвинению в мошенничестве с деньгами граждан.
Начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА заявил, что основанием для возбуждения уголовного дела согласно ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) были заявления от почти 60 граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингз Кепитал» не могут получить ни обещанных процентов, ни вложенных денег.
2 января в рамках расследования уголовного дела относительно деятельности «Кингз Кепитал» киевская милиция начала обыски на местах работы и по месту жительства пастора «Посольства Божьего» С.АДЕЛАДЖИ.
В киевской милиции также отметили, что это связано с тем, что в заявлениях пострадавших от деятельности «Кингз Кепитал» отмечается, что именно С.АДЕЛАДЖА во время своих проповедей призывал прихожан вкладывать деньги в это финансовое учреждение.