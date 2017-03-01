На Сумщине задержан главврач психбольницы по подозрению в истязании пациентов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, сегодня, 1 марта, главному врачу вручено уведомление о подозрении по части 1 статьи 127 (пытки, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и части 3 статьи 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины.

Сейчас подозреваемая задержана, прокуратура уже готовит ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

«По инициативе прокуратуры области в рамках уголовного производства проведена эксгумация семи трупов пациентов КУ «Областная специализированная психиатрическая больница №2», которые умерли в декабре 2016 года. В соответствии с историями болезней указанных лиц и приложенными к ним актами патологоанатомического исследования, пять пациентов якобы умерли от сердечно-сосудистой недостаточности, один от отека головного мозга, еще один – от интоксикации», – говорится в сообщении.

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Однако, в соответствии с официальными результатами проведенной эксгумации и заключениями судебно-медицинских экспертиз, установлено, что патологоанатомическое исследование тел вообще не проводилось, составленные документы поддельные, причиной смерти пяти пациентов является острая гнойная пневмония, обусловленная длительным пребыванием в помещении с пониженной температурой. Это лица в возрасте от 34 до 69 лет, находившиеся на добровольном лечении.

Кроме того, проведена также эксгумация тела 28-летней женщины, которая умерла еще в феврале 2016 г., согласно свидетельству о смерти от интоксикации. Установлено, что патологоанатомические исследования специалист провел поверхностно, на теле выявлены телесные повреждения в виде перелома всех ребер с обеих сторон и черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием внутрь. Указанные телесные повреждения образовались за несколько дней до смерти и находятся в причинной связи со смертью.

«Из показаний свидетелей и журналов учета температуры, изъятых в ходе следствия, с ноября 2016 г. по январь 2017 г. в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура была недопустимо низкой (от 10 до 18 градусов, при норме – 20 градусов по шкале Цельсия), однако главный врач не предприняла каких-либо действенных мер по решению данной ситуации. В общей сложности, в указанный период на лечении в учреждении находилось 415 пациентов, которые страдали от неудовлетворительных условий, в частности низкой температуры, в результате чего пять из них скончались», – отмечает пресс-служба ведомства.

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Вместе с тем, в рамках уголовного производства получен временный доступ к документации управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации, Главного управления статистики в области, управления имуществом Сумского областного совета, областного клинического психоневрологического диспансера, проведены обыски в трех отделениях патологической анатомии, по месту проживания главного врача, его заместителя по медицинским вопросам и старшей медицинской сестры психиатрической больницы №2. Во время проведения указанных следственных действий изъяты вещи и документы, которые имеют значение для досудебного расследования.

В соответствии с собранными доказательствами прокуратура уже готовит уведомление о подозрении еще нескольким лицам, которые способствовали или причастны к указанным противоправным действиям.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.