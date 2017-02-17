В России заявили о существовании в Украине "синих китов", убивающих их детей
Во время заседания Общественной палаты России, на котором рассматривался законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за склонение детей к самоубийству, представитель компании «МегаФон» заявил, что «группы смерти» в социальных сетях в были созданы украинскими националистами.
Об этом пишет "Коммерсант".
По словам Антона Елизарова, суицидальная эстетика стала модной с декабря 2015 года. «Это была тщательно подготовленная профессиональная рекламная кампания, которая охватила минимум 2 млн подростков», - сказал сотрудник «МегаФона».
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Он заявил, что ему «удалось пообщаться» с некоторыми из тех, кто занимается доведением детей до самоубийства. «Удалось выяснить абсолютно точно, на 100%, что это украинский национализм,- неожиданно объявил он. - Эти люди принадлежат к украинскому национализму».
«Мы можем завести дело против иностранного гражданина, но в случае с Украиной вопросы выдачи подозреваемого будут сложными», - признал представитель Следственного комитета.
Напомним, ранее киберполиция заявила о закрытии ряда "групп-смерти" в Украине и рассказала, как уберечь ребенка от самоубийства в соцсетях.