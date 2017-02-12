"Море китов": киберполиция рассказала, как уберечь ребенка от самоубийства из-за "групп смерти" в соцсетях

Как сообщает департамент Киберполиции Украины, у всех поклонников «моря китов» и «тихих домов» на личных страницах изображены видео или рисунки с летающими китами.

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«Нелюди, организовавшие эту систему, работают следующим образом. Администратор группы склоняет ребенка к выполнению заданий (квестов), причем практически все задачи предусматривают нанесение ребенку увечий или причинения боли. Все эти «квесты» в обязательном порядке снимаются на видео. Когда администратор группы уверен в том, что ребенок готов к самоубийству, создается аудио с музыкой, в котором ребенок выступает в главной роли, оговариваются все его проблемы, которые он озвучил «проводнику». Единственный выход из всех проблем, который озвучивается в этом «произведении», - совершить самоубийство. Перед этим ребенок слушает аудиозапись и делает последний шаг. Видеозаписи в дальнейшем продаются в сети Интернет или в Darknet», - говорится в сообщении.

Как известно, чтобы вступить в такие группы, необходимо пройти "отбор" по склонности к суициду в личной переписке с так называемым администратором, после чего ребенку пришлют "задания", выполнение которых нужно фиксировать на фото или видео. "Финальное задание – покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме online", - выяснили в киберполиции.

В киберполиции также отметили, что родителям рекомендуется уделять большее внимание психологическому состоянию ребенка и:

1) Проверять кожные покровы ребенка на наличие повреждений, в частности обратить внимание на повреждения различного рода в форме кита.

2) Проверять аккаунты ребенка в соцсетях и группы, в которые входит аккаунт. Проверять содержание общения в приватных чатах.

3) Обращать внимание на круг общения ребенка.

4) Занять свободное время ребенка спортивными или культурными секциями.

5) Контролировать фото и и видео на гаджетах ребенка.

6) Устанавливать функцию «родительский контроль» на всех гаджетах ребенка.

Согласно сообщению, 11 января департаментом киберполиции была обнаружена одна из таких групп https://vk.com/blueskitea, в которую входит 209 пользователей из Украины. При этом следует подчеркнуть, что такие группы ежедневно блокируются администрацией соцсетей по обращениям правоохранительных органов или их пользователей.

При выявлении таких групп самостоятельно киберполиция просит обращаться в незамедлительном порядке.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе девушка выпрыгнула с 13-го этажа дома. Предварительно полицией установлено, что это было самоубийство, однако друзья девушки утверждают, что это было задание квеста.