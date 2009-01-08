На шахте в Нововолынске произошел взрыв: 7 пострадавших

7 января в Нововолынске (Волынская обл.) на шахте №10 во время проведения бетонных работ в заезде на первый северный штрек на глубине 355 метров произошел взрыв газа.

Шахта находится в состоянии разработки и еще не введена в эксплуатацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Волынской области, в результате взрыва травмированы 7 рабочих: двое получили ожоги тяжелой степени, один - средней степени, еще четверо - легкой степени.

Пострадавшие сумели самостоятельно подняться на поверхность. Трое пострадавших доставлены в ожоговое отделение Нововолынской городской больницы.

Над установлением причин и обстоятельств происшествия работает специальная комиссия. Предварительная версия взрыва – воспламенение метана от искры, которая возникла во время проведения работ.

Пожарно-спасательные и горноспасательные подразделения на место происшествия не вызывались.