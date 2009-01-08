Баррозу: газовый кризис может навредить евроинтеграции Украины

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ заявляет, что газовый кризис может навредить процессу евроинтеграции Украины.

Как передает интернет-издание «Euobserver», об этом он заявил во время пресс-конференции в Праге вечером 7 января.

«Украина заявляет, что хочет быть ближе к ЕС. Если она хочет быть ближе, она не должна была бы создавать никаких проблем для поставок газа в ЕС», - сказал Президент Еврокомиссии.

При этом Ж.БАРРОЗУ подчеркнул, что если бы и Россия, и Украина вели себя так, как они об этом заявляют, так не было бы никаких проблем с поставками газа.

Вопросы энергетической безопасности ЕС будут обсуждаться сегодня в Праге в ходе неформального заседания Совета министров по вопросам внешних отношений Европейского Союза. Во время заседания, в частности, могут быть обсуждены вопросы направления экспертов в Украину для наблюдения за транзитом газа, а также о проведении мини саммита с участием России и Украины для разрешения газовой проблемы. В то же время, по данным издания, никаких решений формально принято не будет.

Как сообщал УНИАН, 1 января в 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. В то же время, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров в сутки. 7 января в 7.44, по сообщению «Нефтегаза», Россия полностью прекратила транзит газа через Украину. Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в прекращении работы компрессорных станций для транзита газа.