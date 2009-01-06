Приднестровье замерзает без газа

Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики направило 6 января обращения в адрес России и Украины, а также главы миссии ОБСЕ в Молдавии и специального представителя Европейского Союза, в которых информирует зарубежных дипломатов о ситуации вокруг прекращения поставок природного газа в регионе, что привело к прекращению горячего водоснабжения и постепенному понижению температуры в системах отопления.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в пресс-службе МИД ПМР, в документе отмечается, что "такие действия скажутся на всех без исключения жителях Приднестровья, включая наиболее уязвимые слои населения - на детях, женщинах, стариках, на пациентах учреждений системы здравоохранения и других, которые в ближайшее время останутся без тепла, несмотря на постоянное понижение температуры воздуха".

МИД Приднестровье считает, что развитие событий в том же русле "приведет к гуманитарной катастрофе в регионе, ответственность за которую будут нести те, кто оставил без тепла, в замерзающих квартирах и больничных палатах, сотни тысяч людей".

Сегодня Россия, ссылаясь на несанкционированный отбор газа на территории Украины, сократила объем транзитных поставок, предназначенных для Западной Европы, а также Молдавии. Позже представители ОАО Газпром обвинили в перекрытии экспортных газопроводов Украину.