Ющенко желает украинцам доброй доли, веры и стойкости

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО желает соотечественникам по случаю Рождества Христова доброй доли, уверенности, веры и стойкости.

Об этом говорится в рождественском поздравлении В.ЮЩЕНКО украинскому народу, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

“В нашем доме – прекрасный, тихий, торжественный миг. К нам приходит Святой Вечер. К нам приходит Рождество Христово – один из самых светлых праздников, подаренных человеку. Сквозь зиму, сквозь годы, сквозь тысячелетия летит на санях в Украину вечное Рождество как надежда, как благая весть, как рождение Бога”, - отметил в поздравлении В.ЮЩЕНКО и добавил: “Пусть на мгновение наступит тишина. В нашем доме начинается таинство. Оно окутывает теплом всех, весь наш народ, всех людей нашей земли – всю нашу добрую, мудрую семью. Это – таинство добра, семейного понимания и примирения. Я всем желаю добра”.

“Я прошу, чтобы со словом Рождественского мира мы обратились друг к другу и поблагодарили, что мы есть, что мы вместе. Я прошу, чтобы свое тепло мы передали нашим родителям, близким и любимым нашим людям, нашим детям, друзьям и всем, кто вокруг нас. Я прошу, чтобы на Рождественские праздники мы нашли возможность помочь тем, кому трудно, - пусть незнакомым, но нашим, родным людям. Я прошу, чтобы мы вспомнили всех, кого нет с нами, но они навечно в нашем сердце. Я прошу, чтобы мы подумали обо всех, кто вдали от родного дома, и всех, кто ждет возвращения”, - подчеркнул Президент и пожелал всем уверенности, веры и стойкости.

“На серебряных Рождественских санях Матерь Божья оберегает нашего младенца. Так это видел гениальный поэт Богдан-Игорь Антоныч. Его столетие мы празднуем в этом году. На веселых, Рождественских, зимних санях - украинский дух, украинский хозяин. Так это видела гениальная художница Мария Приймаченко. В этом году ее столетие. Столетие за столетием, с древнейших лет и на века вперед живет и будет жить на этой земле наша душа, наш гений, наша вера в Божье благословение быть хозяином для доброй доли», - отметил В.ЮЩЕНКО и пожелал всем доброй доли.

«Доброй доли я желаю каждому нашему дому и особенно тем, которые отстроены после ненастья или построены, чтобы впервые встретить Рождество Христово. Доброй доли я желаю всему нашему государству и всей всемирной Украинской семье. Дай Боже всем нам счастья, здоровья и достатка. Давайте любить друг друга. Уважать друг друга. Приветствовать вечное рождение Бога. Христос рождается! Славим Его!», - сказал Президент Украины в Рождественском поздравлении.