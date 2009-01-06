Нафтогаз: мы не понимаем, как мы будем поставлять газ в Европу

Россия резко сократила поставки газа через Украину.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя НАК «Нафтогаз Украины» Валентина ЗЕМЛЯНСКОГО, это может привести к прекращению поставок газа в Европу.

«Они уменьшили поставки на 92 млн. кубометров за 24 часа по сравнению с обещанными 221 млн. кубометров без объяснений. Мы не понимаем, как мы будем поставлять газ в Европу», - цитирует агентство представителя «Нафтогаза».

«Это значит, что через несколько часов начнутся проблемы с поставками в Европу», - добавил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 5 января Россия решила сократить поставки газа в Европу через Украину на 65,3 млн. кубометров, которые, по убеждению России, были “украдены” Украиной. При этом Россия решила и в дальнейшем сокращать транзит газа поденно на уровень “украденного” газа.

Украина использует часть российского газа, назначенного на транзит, для обеспечения работы газотранспортной системы.