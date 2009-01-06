Еврокомиссия отмечает спокойный переход Словакии на евро

Европейская комиссия отмечает спокойный переход Словакии на евро.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, на конец дня 3 января около 27% покупок в магазинах были сделаны в евро, при этом никаких существенных проблем в банковском секторе или секторе розничной торговли выявлено не было.

Словацкая торговая инспекция внимательно следит за соблюдением банками и организациями розничной торговли обменного курса кроны к евро, установленного на уровне 30,126 словацких крон за 1 евро. За первые два дня января инспекция, проверив 203 учреждения, выявила только три нарушения: в одном случае не принимались платежи в евро, в другом – в кронах, в третьем – платежи наличностью.

Как сообщал УНИАН, Словакия присоединилась к зоне евро 1 января этого года. Словакия стала 16-ой страной-членом зоны евро.