На межбанке доллар ушел вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару открылись котировками 7,6200/7,7800 грн., к 11:00 цены выросли до 7,8200/7,9500 грн. за 1 долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2520/0,2620 грн., а к 11:00 цены поднялись 0,2600/0,2700 грн. В России курс доллар-рубль вырос, и к 11:00 установился на уровне 29,3975 (+0,2775).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4094/99, а к 11:00 повысились 1,4134/36. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,7270/10,9825, к 11:00 цены ушли вверх 11,0385/11,2525.