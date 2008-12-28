Начался массовый поиск мастерских и баллонов по подвалам

В Полтавской области специалисты проверяют подвалы домов с целью выявления возможных мест хранения кислородных и газовых баллонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.

«Для предотвращения аварий, подобных в Евпатории, в областном центре осмотрят каждый подвал многоэтажек. Сейчас создается соответствующая комиссия для обследования всех подвалов Полтавы», - сказал заместитель городского председателя Полтавы Анатолий БЫСТРАЙ.

В свою очередь, руководитель Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций горисполкома Кременчуга Юрий ПАСТУХ сообщил УНИАН, что «Управление МЧС Кременчугского городского исполнительного комитета инициирует проверку подвалов жилых домов города с целью выявить возможные места хранения кислородных и газовых баллонов. Также во время проверки планируется пересмотреть лицензии организаций, которые используют такое оборудование».

По его информации, такую же проверку проводят специалисты ОАО "Кременчуггаз", которые вчера в подвале дома на улице Гагарина 15/8 обнаружили баллон с кислородом и карбид, который принадлежал местному ЖЭКу.

"Все оборудование конфисковано. Почему оно было в подвале жилого дома, сейчас разбираются ", - отметил Ю.ПАСТУХ.

Сегодня, 27 декабря, правительство одобрило распоряжение относительно ликвидации последствий взрыва дома в Евпатории и избежания подобных трагедий в будущем. Распоряжением, в частности, предусмотрено проведение проверки подвальных и цокольных помещений жилых домов, а также зданий учебных заведений и заведений культуры на наличие в них опасного производства или на хранение опасных веществ.