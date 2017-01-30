ООН поможет отстроить дома на Донбассе, которые были разрушены в ходе конфликта

На Донбасс конвой агентства ООН доставил строительные материалы для семей, чьи дома подверглись разрушениям или повреждениям в ходе военного конфликта, передает пресс-служба Агентства ООН по делам беженцев.

В частности, сообщается, что конвой привез более 500 метрических тонн груза на склад Агентства в Луганске.

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«24 грузовика доставили около 22 тысяч листов шифера для крыш, что позволит продолжить программу восстановления жилья в регионе и восстановить еще 200 домохозяйств», - говорится в сообщении.

В этом году Луганский офис Агентства вместе с местной строительной компанией и волонтерами, а также в координации с местными администрациями планирует завершить восстановление еще 2 тысяч разрушенных домов.

Как сообщал УНИАН ранее, действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил о выделении дополнительных 2 миллионов евро на гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей.