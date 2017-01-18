На оккупированные территории Донбасса прибыли 12 грузовиков с гумпомощью от Красного Креста
11:15, 18 января 2017Общество
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Международный комитет Красного Креста отправил для жителей временно оккупированных территорий Донетской области 216 тонн гуманитарной помощи.
МККК доставил на оккупированные территории более 200 тонн гуманитарной помощи / Фото УНИАН
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проехали 12 грузовиков от МККК.
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Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольствие и гигиенические наборы, а также товары медицинского назначения общим весом 216 тонн.
Как сообщал УНИАН, МККК компенсирует украинской стороне $700 тысяч задолженности за потребленные на временно оккупированных территориях Луганской области электроэнергию и воду.
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