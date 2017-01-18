На оккупированные территории Донбасса прибыли 12 грузовиков с гумпомощью от Красного Креста

11:15, 18 января 2017
Общество
793

Международный комитет Красного Креста отправил для жителей временно оккупированных территорий Донетской области 216 тонн гуманитарной помощи.

МККК доставил на оккупированные территории более 200 тонн гуманитарной помощи / Фото УНИАН

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проехали 12 грузовиков от МККК.

Читайте такжеМиссия Красного Креста доставила в оккупированную часть Донбасса более 300 тонн гумпомощи

Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольствие и гигиенические наборы, а также товары медицинского назначения общим весом 216 тонн.

Как сообщал УНИАН, МККК компенсирует украинской стороне $700 тысяч задолженности за потребленные на временно оккупированных территориях Луганской области электроэнергию и воду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter