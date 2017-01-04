Австрия выделила дополнительные 2 миллиона евро на гуманитарную помощь для жителей Донбасса
14:02, 04 января 2017Общество
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Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил о выделении дополнительных 2 миллионов евро на гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей.
Курц также посетил станцию по фильтрованию воды в Мариуполе / УНИАН
Об этом Курц написал в своем микроблоге в Twitter.
Austria provides additional 2 million € for humanitarian aid to the people in eastern #Ukraine. @ICRC@CaritasAustria— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 4, 2017
"Австрия предоставляет дополнительные 2 миллиона евро для гуманитарной помощи населению восточной Украины", - отметил министр.
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Также в сообщении он назвал организации, которые, очевидно, получат упомянутые средства. В частности, Курц указал на Международный комитет Красного Креста и благотворительный фонд «Каритас».
Ранее Италия решила выделить Украине 1 млн евро на гуманитарную помощь.
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