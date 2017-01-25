Вина убийцы патрульных в Днепре доказана, дело передано в суд - заместитель прокурора
Расследование убийства двоих патрульных полицейских в Днепре завершено и дело направлено в суд, вина подозреваемого в убийстве Александра Пугачева доказана.
Об этом сообщил во время брифинга заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин.
По его словам, вина Пугачева доказана, согласно экспертизе, на его обуви обнаружена кровь убитого патрульного Артема Кутушева. Главные доказательства — это показания очевидцев, которые явятся в суд.
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По словам Черкашина, всего были проведены 44 судебные экспертизы и допрошены более 150 человек. Также стало известно, что оружие, из которого стрелял подозреваемый, не удалось найти.
Сам Пугачев вину не признает и от дачи показаний отказался.
Сейчас известно, что слушание по делу состоится 27 января в Кировском райсуде, судебное заседание будет открытым. Слушание будут рассматривать присяжные.
Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Днепре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.
Как выяснилось позже, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранение, его задержали в больнице.