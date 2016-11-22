Убийство полицейских в Днепре: подозреваемого оставили под стражей
Экс-бойцу "Торнадо" Александру Пугачеву, подозреваемому в убийстве двух полицейских в Днепре, еще на два месяца продлили срок пребывания за решеткой.
Шевченковский райсуд Днепра продлил на два месяца содержание под стражей Александру Пугачеву, который расстрелял в сентябре двух патрульных полицейских.
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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на директора Департамента коммуникации Нацполіції Ярослав Тракало.
Как известно, утром 25 сентября в Днепре экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии ранена патрульная умерла во время операции.
Как выяснилось потом,Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений.
Во время стычки с полицейскими он также получил ранения, его задержали в больнице.