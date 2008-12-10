Желающим съездить в Таиланд в МИД советуют смотреть телевизор

МИД Украины рекомендует украинским гражданам, которые планируют посетить Королевство Таиланд, следить за новостями о развитии событий в этой стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, внутриполитическая ситуация в Королевстве Таиланд стала менее напряженной, появились признаки ее, по крайней мере временной, стабилизации. 2 декабря руководство Народного альянса за демократию официально объявило о полном прекращении антиправительственных акций протеста. Демонстранты освободили все места проведения акций, в частности, аэропорты Суварнабум и Дон Муанг, а также Дом правительства. Во время упомянутых акций ни один иностранный гражданин не пострадал.

Полностью возобновлена работа международного аэропорта Суварнабум. Власти Таиланда заверили, что будут приняты дополнительные меры безопасности для предупреждения возможности захвата аэропорта в будущем. Жизнь в столице и стране в целом продолжается в обычном режиме. Угрозы безопасности туристов сейчас нет.

Вместе с тем, окончательное урегулирование ситуации в стране не достигнуто.