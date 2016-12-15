СБУ рассказала о доказательствах сотрудничества украинского полковника Безъязыкова с "ДНР" и его выезда в РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге советник председателя СБУ Юрий Тандит.

Он подчеркнул: «СБУ имеет весомые аргументы - доказательства того, что он действительно сотрудничал с незаконными формированиями на оккупированной территории Донецкой области. Мы знаем точно, что он выезжал на территорию Российской Федерации».

Тандит также сообщил, что заложников пытаются вербовать. По его словам, СБУ известно «более 70 таких случаев, и более 20 человек были завербованы».

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Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд Киева поздно вечером 14 декабря избрал для полковника Вооруженных сил Украины Безъязыкова, подозреваемого в сотрудничестве с террористами "ДНР", меру пресечения в виде содержания под стражей сроком по 8 февраля 2017 года. Прокурор Олег Пересада сообщил, что Безъязыкова будут содержать в следственном изоляторе СБУ.

СБУ задержала Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии спецслужбы, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Боевики удерживали Безъязыкова в плену с августа 2014 года, он был освобожден 5 июля 2016 года.