Суд избрал Безъязыкову меру пресечения в виде ареста
Задержанному по подозрению в сотрудничестве с "ДНР" полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, до 8 февраля 2017 года.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Соответствующее решение было принято во вторник поздно вечером, 14 декабря, судьей Шевченковского районного суда города Киева Валентиной Малиновской.
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Адвокат подозреваемого заявил о намерении подать апелляцию на данное решение суда.
Как сообщал УНИАН, 5 июля полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР».
По словам жены полковника, показания против ее мужа давали его подчиненные, которые вместе с ним были в плену. Он действительно уговаривал солдат переходить на сторону "ДНР", но не по-настоящему.
13 декабря полковника ВСУ Ивана Безъязыкова из зала Шевченковского райсуда Киева отвезли в больницу, откуда он, по сообщениям СМИ, впоследствии исчез. Судебное заседание с избрания Безъязыкову меры пресечения перенесли.