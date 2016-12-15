Суд избрал Безъязыкову меру пресечения в виде ареста

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Соответствующее решение было принято во вторник поздно вечером, 14 декабря, судьей Шевченковского районного суда города Киева Валентиной Малиновской.

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Адвокат подозреваемого заявил о намерении подать апелляцию на данное решение суда.

Как сообщал УНИАН, 5 июля полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР».

По словам жены полковника, показания против ее мужа давали его подчиненные, которые вместе с ним были в плену. Он действительно уговаривал солдат переходить на сторону "ДНР", но не по-настоящему.

13 декабря полковника ВСУ Ивана Безъязыкова из зала Шевченковского райсуда Киева отвезли в больницу, откуда он, по сообщениям СМИ, впоследствии исчез. Судебное заседание с избрания Безъязыкову меры пресечения перенесли.