Задержанный полковник Безъязыков: я был шокирован подозрениями, хотел продолжить службу в ВСУ (видео)

Об этом задержанный заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Все эти обвинения, те, что я видел, оправдываться всегда трудно, потому что обвинять гораздо легче. Я хочу сказать, что все, что там написано и сейчас мне предъявляется, за исключением тех моментов, которые мы уже обсуждали и с СБУ, и с другими органами, по которым не было никаких вопросов, и с теми свидетелями, которые там фигурируют. У нас была очная ставка. Полгода никаких вопросов ко мне не было, а сейчас всплили снова. Будем сначала", - сказал Безъязыков.

Читайте такжеСБУ раскрыла детали спецоперации по разоблачению украинского офицера-предателя, освобожденного из плена "ДНР"

Он отметил, что не может объяснить, с какой целью против него выдвинули обвинения.

"Я позавчера сам был шокирован этим. Для меня это была большая неожиданность. Я хотел продолжить службу в ВСУ. Пока полгода была канитель, потому что руководство ВСУ имеет какое-то подозрение ко мне. Они хотят ее или подтвердить, или опровергнуть. Поэтому сейчас происходит это судебное заседание", - пояснил полковник ВСУ.

По словам Безъязыкова, у него болезни, которые требуют хирургического вмешательства.

Ранее УНИАН сообщал, что полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого подозревают в сотрудничестве с "ДНР", из зала Шевченковского райсуда Киева отвезли в больницу, откуда он, по сообщениям СМИ, исчез.