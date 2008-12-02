СБУ: Фронт "Севастополь-Крым-Россия" совершил преступление против Украины

Служба безопасности Украины предъявила двум руководителям народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Двум лицам, входившим в эту организацию, предъявлено обвинение», - сказал он.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в настоящее время расследование по делу продолжается.

В то же время он отметил, что соответствующие государственные учреждения предоставили заключение о том, что организация «Севастополь-Крым-Россия» проводила деятельность, «направленную на посягательство на территориальную целостность нашего государства. А следовательно в ближайшее время дело будет передаваться в суд не по факту, не против организации, а против конкретных лиц, призывавших к изменению территориальной целостности (Украины)».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что следствие будет просить суд назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о завершении процессуальных действий по уголовному делу, возбужденному следственными подразделениями СБУ по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины по факту публичных призывов к нарушению территориальной целостности государства членами объединения «Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия».

В свою очередь, координатор народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерий ПОДЬЯЧИЙ заявил, что считает себя невиновным в посягательстве на территориальную целостность Украины. Он также не исключил, что вскоре могут быть предъявлены обвинения кому-то из его соратников.