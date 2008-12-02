Украинцы в Европейском суде выбивают из государства крупные суммы

По решениям Европейского суда по правам человека Украина исправно платит компенсацию истцам. За 2008 год страна выплатила жалобщикам пять миллионов гривен. Об этом в интервью «Немецкой волне» сообщила заместитель министра юстиции Украины Валерия Лутковская.

Украинцы часто жалуются в Европейский суд по правам человека. В большинстве случаев заявитель просит возместить ему справедливую сатисфакцию, отмечает Лутковская. Ее размер колеблется от 600 до двух с половиной миллионов долларов. Это пока крупнейшая сумма возмещения, которую страна до конца декабря должна оплатить международной компании, которая выиграла дело против Украины в Европейском суде, говорит Валерия Лутковская. «Для выплаты сатисфакций в бюджете на 2008 год было заложено 26 миллионов гривен. Сейчас вынесено решение по делу «Регет» против Украины», и по этому делу мы должны оплатить достаточно большую сумму. В настоящее время у нас существует вопрос с переводом гривен в валюту. Из-за установленной пени Украина очень и очень не хотела бы нарушать сроки выплаты». Заместитель министра юстиции заметила, что чаще всего украинцы жалуются в Европейский суд по правам человека на невыполнение решений национальных судов.