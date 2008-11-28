Украину пытаются дискредитировать на рынке вооружений - разведка

Председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ убежден, что сегодня делается все для дискредитации Украины на рынке вооружений.

Об этом он заявил в интервью газете “Україна Молода”, №225 от 28 ноября 2008 года.

По словам Н.МАЛОМУЖА, Украина активно ищет партнеров, заинтересованных в нашей продукции. Он отметил, что в прошлом году при содействии разведки украинские производители подписали контрактов на сумму 150 млн. долларов, а в этом году – уже на 320 млн. долларов. Председатель Службы внешней разведки заметил, что это контракты по линии авиационных, космических и других промышленных предприятий. Сейчас, по словам Н.МАЛОМУЖА, есть перспективные наработки еще на полмиллиарда долларов, однако из-за кризиса они несколько тормозятся. Кроме того, отметил он, за год почти втрое увеличили собственные возможности относительно содействия в реализации продукции по линии военно-технического сотрудничества. “И это при том, что именно в такой чувствительной сфере, которой является торговля оружием, сейчас наибольшая конкуренция. И Украина в этой большой конкурентной борьбе между передовыми странами – США, Россией, государствами Евросоюза должна сохранить свои позиции. Хотя нас постоянно пытаются дискредитировать: лишь в последнее время получили два мощных информационных штурма. Первый – Грузия, второй – “Фаина”, - сказал председатель Службы внешней разведки Украины.