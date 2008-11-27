Гривня упала до самого низкого за свою историю показателя

Официальный курс гривни достиг самого низкого за свою историю показателя - 6,74 за доллар. Однако купить американскую валюту в обменках крайне сложно. Чтобы сбить бешеный спрос на валюту, Нацбанк планирует разрешить украинцам платить проценты по валютным кредитам в гривне и не советует скупать доллары, ведь их цена непременно упадет.

Как Украине регулировать финансовый рынок и как удержать стабильность в условиях мирового экономического кризиса сегодня будут решать ведущие финансовые аналитики страны на конференции в Киеве. Среди участников - глава НБУ Владимир Стельмах, руководители Минфина и "Нафтогаза Украины".

ICTV