Оккупанты испугались планов Киева о вещании украинских каналов в Крыму, грозятся пресекать трансляцию

15:28, 03 декабря 2016
Общество
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Оккупанты грозятся, что вещание украинских медиа на территорию аннексированного Крыма, которое планируется начать с помощью возводимой в Херсонской области вышки, будет пресечено.

facebook.com/artembidenko

Об этом заявил так называемый министр внутренней политики, информации и связи оккупированного Крыма Дмитрий Полонский, передает РИА Новости.

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Он добавил, что о проекте украинских властей давно известно, к нему готовы.

Полонский уверен, что подавление сигнала с новой вышки на территорию аннексированного полуострова "не скажется на качестве теле- и радиовещания в Крыму".

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