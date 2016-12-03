Оккупанты испугались планов Киева о вещании украинских каналов в Крыму, грозятся пресекать трансляцию
15:28, 03 декабря 2016Общество
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Оккупанты грозятся, что вещание украинских медиа на территорию аннексированного Крыма, которое планируется начать с помощью возводимой в Херсонской области вышки, будет пресечено.
В оккупированном Крыму грозятся пресекать трансляцию украинских каналов / facebook.com/artembidenko
Об этом заявил так называемый министр внутренней политики, информации и связи оккупированного Крыма Дмитрий Полонский, передает РИА Новости.
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Он добавил, что о проекте украинских властей давно известно, к нему готовы.
Полонский уверен, что подавление сигнала с новой вышки на территорию аннексированного полуострова "не скажется на качестве теле- и радиовещания в Крыму".
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