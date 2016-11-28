Видеодопрос Януковича, попытка №2: "Правый сектор" обещает прийти в суд, будет ли блокировать СИЗО, - еще не решил (видео)

"Правый сектор" заявил о своем обязательном присутствии в зале суда, передает Громадське.

По словам Владимира Загазея, представителя киевского "Правого сектора", ПС обязательно будет присутствовать 28 ноября в Святошинском суде на видеодопросе Януковича.

Он также заявил, что Янукович должен быть подозреваемым по делу Евромайдана, а не свидетелем.

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"Позиция "Правого сектора" по поводу этого большого "шоу" — простая. Янукович должен быть подозреваемым по этому делу, а не свидетелем. Это ломка основ юриспруденции. Относительно завтрашнего допроса у нас будет одно требование: чтобы в зале были родственники Небесной сотни. Мы будем обеспечивать то, чтобы они тоже поставили вопросы и принимали участие в деле. Итак, "Правый сектор" завтра обязательно будет в суде. В случае, если родственников не будут пускать, мы будем требовать их присутствия", — сказал Владимир Загазей.

Кроме того, он добавил, что присутствие "Правого сектора" под Лукьяновским СИЗО еще окончательно не решено.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Святошинском районном суде Киева в 13:00 должно было начаться судебное заседание по делу убийства людей во время Евромайдана. В суде должны были допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля в режиме видеоконференцсвязи.

Однако "Правый сектор" заблокировал экс-"беркутовцев", которых должны доставить в Святошинский суд для допроса в деле об убийствах на Майдане. Из-за этого заседание было закрыто, видеодопрос перенесен.