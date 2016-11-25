В МВД пообещали "приложить все усилия" для доставки экс-беркутовцев на суд 28 ноября
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заверяет, что полиция по возможности приложит все усилия, чтобы доставить на судебное заседание 28 ноября экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Майдане.
Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
Говоря о заседании 28 ноября, Шкиряк отметил, что "как сказал уже сегодня министр внутренних дел, Национальная полиция сделает все от нее зависящее, чтобы доставить подозреваемых в преступлениях против Майдана в суд, как только для этого будет возможность. Не нужно вокруг этого делать какие-то конспирологические умозаключения", - сказал Шкиряк.
Кроме того, советник министра высказал мнение, что экс-президент Украины Виктор Янукович должен допрашиваться по делу об убийствах активистов Революции Достоинства в качестве подозреваемого.
"И сегодняшний видеодопрос - это такая осознанная провокация с российской стороны, которую запустили адвокаты "беркутовцев", - сказал Шкиряк.
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Как сообщал УНИАН, в мае этого года суд по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля в этом деле.
Сегодня Янукович в Ростовском суде вышел на видеосвязь со Святошинским райсудом, однако активисты заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО, и обвиняемых не смогли доставить в суд.
Судебное заседание было перенесено на 28 ноября на 13.00 по киевскому времени.
Янукович заявил о готовности явиться на допрос в режиме видеосвязи 28 ноября.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы обеспечат доставку пяти подсудимых бывших «беркутовцев» в Святошинский райсуд на видеодопрос Януковича, в случае технической возможности, но не будут вступать в силовой конфликт с активистами возле СИЗО.
Справка УНИАН. Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.
10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» - Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.