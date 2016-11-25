Янукович анонсировал еще одну пресс-конференцию в понедельник

Об этом он сказал на сегодняшней пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

"Я в обязательном порядке подойду к вам после судебного заседания ... Куда вы скажете, туда и подойду", - заявил Янукович, завершая свое общение с журналистами.

Как сообщал УНИАН, в ходе пресс-конференции Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимира Путина ввести войска в Украину, и назвал такое прошение "эмоциональным".

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"Этот документ действительно был, было эмоциональное решение каким-то образом повлиять на наступление незаконных военных формирований, на насилие на Донбассе", - сказал Янукович.

При этом он считает, что такая просьба "не была реализована". По словам Януковича, он обратился к Путину из-за желания «каким-то образом защитить этих людей».