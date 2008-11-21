В Донецкой области объявили штормовое предупреждение

В Донецкой области объявлено штормовое предупреждение в связи с увеличением скорости ветра.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Донецкой области, в ближайшие сутки в области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, в Приазовье - до 25-30 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла.