Трансплантация в Украине: смерть от беспомощности

Пересадка почки от матери к ребенку – типичный пример родственной трансплантации, но в мире этим видом пересадки пользуются лишь в 20% случаев. Практически 80% операций происходит с применением так называемого трупного донорства, то есть пересадки органов или тканей погибшего человека. В Украине в 2015 году было всего 4 случая пересадки по трупному донорству. При этом статистика нуждающихся в трансплантации неутешительная: около тысячи украинцев ждут новое сердце, столько же – печень, около двух тысяч нуждаются в почках.

Специалисты говорят, что проблема берет свое начало еще в 1999 году – именно тогда в Украине был принят закон о трансплантации, который действует до сих пор. По словам главного трансплантолога Минздрава Александра Никоненко, главная проблема этого закона в утверждении «презумпции несогласия».

Как известно, это один из двух существующих принципов донорства, применяемых в мировой практике. Презумпция согласия подразумевает, что человек, не желающий быть донором после своей смерти, должен написать соответствующее заявление. Если заявления нет, считается, что покойный был согласен на донорство по умолчанию. В большинстве стран ЕС действует та или иная форма презумпции согласия. Особенно последовательно ее придерживаются в Польше, Испании, Италии, Франции и Австрии.

Презумпция несогласия, напротив, требует, чтобы лицо документально оформило свое согласие стать донором органов после смерти. Правило несогласия действует в Германии, в Великобритании и Соединенных Штатах. Однако там довольно много людей завещают свои органы в случае смерти, а в нашей стране, напротив, презумпция несогласия практически поставила крест на трупном донорстве. «Украинское население не готово жертвовать органы после смерти», – подчеркивает Никоненко.

Интересно и то, что закон 1999-го года, который предусматривает, что желающий стать донором должен написать соответствующее заявление, даже не объясняет, куда это заявление потом подавать. «То есть, даже если человек согласен быть донором, нигде это не учитывается. И в любом случае об этом потом будут спрашивать у его родственников», – говорит заместитель главы Общественного совета при Минздраве Оксана Александрова. Близкие погибшего, по ее словам, чаще всего на донорство не соглашаются.

Битва законопроектов

Попытки изменить действующий закон и закрепить презумпцию согласия предпринимались еще в 2012-м году, инициатива шла от Министерства здравоохранения Украины. Тогда же разгорелась жаркая дискуссия. Сторонники принятия нормы говорили о тысячах человек, которых можно будет спасти, а противники высказывали опасения, что жертвой нормы тоже станут тысячи людей, которых врачи, за определенное вознаграждение, попросту не станут спасать ради реципиента (человека, нуждающегося в чужом органе). Парламент законопроект Министерства не поддержал, все вернулось на круги своя, и о проблемах трансплантологии на время забыли.

Летом прошлого года Минздрав повторил свою попытку законодательно утвердить презумпцию согласия. В парламенте был зарегистрирован соответствующий законопроект № 2386А, внесенный главой подкомитета по вопросам обеспечения Евроассоциации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Олегом Мусием.

Однако его коллеги по депутатскому корпусу оперативно спохватились и через какое-то время был зарегистрирован альтернативный законопроект №2386А-1, предлагающий презумпцию несогласия. Инициаторами законопроекта выступили глава Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, ее первый заместитель в Комитете Оксана Корчинская и член Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан.

Как уже сообщалось, презумпция несогласия сейчас итак действует в Украине – а названный законопроект предлагает изменения по части развития других составляющих трансплантологии. К примеру, в документе прописано создание единого реестра пациентов, нуждающихся в трансплантации, и создание единого государственного органа, который бы контролировал все системы трансплантации. Их отсутствие, по словам специалистов, сильно тормозит развитие донорства.

Кроме того, предусмотрено введение обязательных этических комитетов, которые бы контролировали законность деятельности центров трансплантации, и усиление ответственности за нелегальную трансплантацию или торговлю органами. Так, статью 143 Криминального кодекса Украины «Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека», предлагается ужесточить.

За нарушение порядка трансплантации рекомендуют присуждать штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы сроком до двух лет (сейчас до 50 необлагаемых минимумов), или лишение свободы до трех лет (сейчас так же).

За принудительное изъятие у человека органов или других анатомических материалов с целью их трансплантации предлагается лишать свободы на срок до пяти лет (сейчас до 3 лет). За незаконную торговлю органами – лишать свободы от семи до десяти лет (сейчас до 5 лет), а за действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, – на срок от восьми до двенадцати лет (сейчас от 5 до 7 лет).

Также в тексте законопроекта №2386А-1 сообщается, что письменное согласие на донорство после своей смерти может дать каждый совершеннолетний дееспособный украинец. Более того, человек имеет право изменить свое решение и отозвать заявление. При этом, если прижизненного согласия или, наоборот, несогласия на пересадку органов не было, разрешение на трансплантацию могут дать ближайшие родственники покойного. То есть, по факту, главный камень преткновения, тормозящий развитие трансплантации с 1999 года, никуда не исчезает.

Специалисты объясняют, что законопроекты принципиально отличаются только по выбранному принципу презумпции, и подчеркивают: принятие законопроекта в редакции Мусия было бы более удачным.

По словам Оксаны Александровой, человек более заинтересован выразить свое несогласие, чем засвидетельствовать согласие на трансплантацию. «Менталитет нашего общества не будет играть на руку развитию отрасли, с презумпцией несогласия очень много времени и сил будет потрачено только на разъяснительную работу среди населения», – считает она. С экспертом в этом вопросе солидарен и Александр Никоненко.

Что касается страхов общества о «продаже органов», которые раздувались еще в 2012, то специалисты называют их полностью необоснованными. «Таких вариантов абсолютно не существует. В операциях по трансплантации участвует по 15-20 врачей. Это они все должны были бы быть коррумпированными», – подчеркивает Никоненко.

Так или иначе, законопроект Мусия даже не голосовался, потому что большинство фракций и групп заявили о поддержке альтернативного документа. 21 апреля этого года проект закона №2386А-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку» был принят в первом чтении. Теперь документ готовится ко второму, не исключено, что Верховная Рада примет его даже на текущей сессии.

Напомним, что 1 августа, в свой первый день в качестве исполняющей обязанности Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун уверила, что приложит все усилия для его принятия. «Мы готовы как можно скорее принять закон. Принять требования и депутатов, и пациентов. Я – врач из США. У нас есть закон о трансплантации. Это – очень важно... У меня есть друг, который 16 лет ждет трансплантацию. Лично буду прилагать все усилия, чтобы как можно скорее этот закон был принят», – подчеркнула тогда Супрун.

Почему чахнет украинская трансплантология

На сегодняшний день центры трансплантации действуют в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Однако на базе их всех в 2015 году было проведено всего 120 операций с использованием донорства. И такой ситуация остается уже долго. По статистическим данным Минздрава, в течение многих лет ежегодное общее количество проведенных органных трансплантаций в Украине не превышает 130-140 в год.

Никоненко рассказывает, что количества существующих центров и подготовленных хирургов вполне достаточно, чтобы ежегодно выполнять до 1000 операций по трансплантации. Однако из-за целого списка существующих проблем развитие этой отрасли медицины стоит на месте. По его словам, в центрах трансплантации нет оборудования для диагностики смерти мозга, а без этого – операции невозможны. Кроме того, в Украине не предусмотрено финансирование донорского этапа. «Врачи лечебных учреждений, где мы можем брать органы, абсолютно не заинтересованы в поиске реципиентов и дальнейшей передачи их трансплантологам – это дополнительная работа, за которую им не платят», – объясняет Никоненко.

Более того, по словам Александровой, врачи-реаниматологи абсолютно не защищены законом, поэтому бояться возможных обвинений. «А вдруг завтра придут и обвинят их в том, что они зарезали человека? Нужна реальная поддержка государства. Вот в Беларуси, наоборот, милиция может привлечь к ответственности реаниматологов за то, что они не оказали медицинскую помощь тому, кому требуется пересадка», – подчеркивает она.

По мнению Александровой, одна из основных проблем украинской трансплантологии – отсутствие службы трансплант-координации, которая бы обеспечивала связь между больницами, где появляются доноры, и реципиентами. «Даже если завтра появится десяток органов, их не будут знать, кому пересадить. Потому что нужно сделать массу анализов, обеспечить доставку. А у нас нет взаимосвязанности всего процесса трансплантации», – говорит она.

Эксперт Общественного совета вспомнила случай, описанный хирургами, когда родственники давали согласие на изъятие органов у покойного, но из-за отсутствия координации, их просто некому было пересаживать.

Сколько стоят «новые» почки

Из-за отсутствия нормальной трансплантации в Украине, нуждающиеся пациенты едут делать операции за рубеж. Чаще всего, они вынуждены искать деньги самостоятельно или подключать к поискам различные фонды. Те, кто не находят средства на операцию – а таких большинство – без трансплантации просто умирают. В свою очередь, Министерство здравоохранения ежегодно финансирует трансплантацию в зарубежных клиниках только для 10-15 человек – на большее финансирования не хватает.

Операции проводят в рамках министерской программы «Лечение граждан Украины за рубежом». В этом году Минздрав предусмотрел расходы на программу в сумме около 204 млн гривень, в прошлом – 200 млн. гривень. По этой программе за медицинской помощью в зарубежные клиники направляются украинцы, которым невозможно помочь в больницах Украины. В основном, это больные с онкогематологическими, онкологическими, нейрохирургическими, кардиохирургическими заболеваниями и врожденными аномалиями развития. В прошлом году на лечение было отправлено 81 человека, в этом году – уже 50 человек. Нуждающиеся в трансплантации, обычно, составляют где-то 40% об общего числа участников программы.

Специалисты подчеркивают: за границей такие операции обходятся намного дороже, чем они могли бы стоить в украинских клиниках. «Порядка 70 тысяч долларов платят за почку, 100 тысяч – за сердце, 120-140 тысяч – за печень. При этом реальная стоимость трансплантации той же почки с учетом иммуносупрессивной дорогой терапии – где-то порядка 80 тысяч гривень», – говорит Никоненко.

Согласно информации Минздрава, в Украине ежегодно погибает от 40 до 60 потенциальных доноров на 1 млн. населения, что составляет около 3000 доноров, которые могли бы спасти жизни 10 тысячам больным. Не исключено, что популяризация донорства в Украине могла бы изменить положение вещей и сделать ситуацию менее мрачной. Хотя, отметим, что эксперты думают по-разному. К примеру, Александр Никоненко убежден, что пытаться стимулировать население становится донорами – занятие бесперспективное. «Нет никаких стимулов. Это только личное понимание и участие в спасении жизни другого человека», – говорит врач.

А вот, по мнению Оксаны Александровой, трансплантацию можно и нужно популяризировать. По ее словам, в первую очередь, важна работа с массовым сознанием, в том числе через СМИ. Специалист отмечает, что во многих странах, даже с презумпцией несогласия, какого-то одного случая было достаточно для всплеска среди людей желания стать донорами. «В Индии где-то 10 лет назад в семье врачей умер ребенок. Они разрешили использовать его органы, и именно в той южной области Индии сейчас процветает трансплантология, потому что многие люди решили, что это нужно. А в Испании в церквях даже висят таблички – «на небе ваши органы не нужны». Проповедуется, что это – богоугодная миссия», – говорит эксперт.

…Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда решил после смерти передать свои органы для трансплантации, также призвав к подобным действиям других граждан государства. И это – важный нюанс: примет или нет закон Верховная Рада на текущей сессии, решить или нет проблемы украинской трансплантологии, зависит от граждан – ведь, именно на этот вопрос, быть или не быть донором после смерти – должен ответить каждый для себя сам.

Ирина Шевченко