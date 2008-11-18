Порошенко назвал 5 условий размораживания депозитов

Глава совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО назвал 5 условий, выполнение которых позволит снять мораторий на досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов.

Как передает корреспондент УНИАН, эти условия он назвал сегодня в ходе первой международной конференции по развитию автомобильной индустрии Украины «Autoprom.ua-2008».

По его словам, для снятия моратория необходимы: разрешение вопроса с «Проминвестбанком», наличие стабильности курса гривни на протяжении определенного периода времени, восстановление тенденции роста депозитов, разблокирование депозитов, которые были открыты после введения моратория, а также восстановление доверия между банками и клиентами.

По его словам, все эти меры позволят существенно улучшить ситуацию с платежным балансом.

Как сообщал УНИАН, НБУ постановлением №319 запретил с 13 октября т.г. досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов. По данным Нацбанка, отток депозитов с 1 октября 2008 года (до принятия постановления) из банковской системы составил 6,2 млрд. грн., или 2,7% суммы срочных банковских вкладов.

Постановлением № 319 также предусмотрено, что с 13 октября 2008 года банки обязаны ограничить осуществление активных операций в объемах, достигнутых каждым из них на эту дату.

Этим документом НБУ ввел и пятипроцентную маржу между курсом покупки-продажи валюты на наличном рынке.