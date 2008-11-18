Украина «дышит в спину» ведущим индустриальным странам

Украина занимает десятое место в списке стран Киотского протокола, которые в 2006 году осуществили наибольшие выбросы в атмосферу парниковых газов.

Об этом свидетельствуют данные секретариата климатической программы ООН, передает “Немецкая волна”.

Таким образом, Украина фактически “дышит в спину” таким ведущим индустриальным странам, как США, Россия, Япония, Германия, Канада, Великобритания, Италия, Франция и Австралия.

Как сообщил секретарь климатической программы ООН Ив де БОЭР, представляя 17 ноября экспертный отчет, объемы выбросов парниковых газов, которые ускоряют климатические изменения на планете, несмотря на подписание Киотского протокола, продолжают увеличиваться. В период с 2000 по 2006 гг. объем выбросов в ведущих индустриальных странах увеличился на 2,3%, сказал он.