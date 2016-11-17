Одесская фирма поставляла России запчасти к военным самолетам и подводным лодкам (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, правоохранители выявили, что злоумышленники через водителя рейсового автобуса "Одесса – Ростов-на-Дону" пытались перевезти в Россию товары, подлежащие государственному экспортному контролю. Сотрудники спецслужбы изъяли на таможенном посту "Щербаковка" в Харьковской области партию запчастей двойного назначения, спрятанную в транспортном средстве.

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"Во время обысков в складских помещениях одесской фирмы-отправителя оперативники СБУ обнаружили детали приборов, используемых в авиационной и космической отраслях, техническую документацию и печати неработающего завода на продукцию. У дельцов также изъято 11 отреставрированных моторов и насосов сжиженного газа, которые используются в том числе и в военной сфере", - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что изъятые у водителя автобуса приборы являются товарами двойного назначения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления заказчиков товаров двойного назначения.