Супермаркеты борются за покупателя с помощью низких цен

Японские сетевые супермаркеты вступили в новую стадию "ценовой конкуренции", сообщает РИА “Новости” со ссылкой на телекомпанию NHK.

В условиях экономического спада супермаркеты вынуждены бороться с оттоком покупателей, проводя "стратегию низких цен".

"Сейчас, когда покупатель более, чем когда-либо чувствительно реагирует на цены и старается покупать не столько привычные марки, сколько товары подешевле, мы должны предложить ему новую стратегию", говорит директор Йосидзи Судзуки (Yoshiji Suzuki) одного из магазинов сети "Инагэя Блуминг Блуми".

"Стратегия низких цен" представляет собой не единоразовые скидки на продовольственные товары, но принципиально иной подход к формированию цен, уточнила Судзуки.

По ее словам, супермаркеты "Джаско"(Jusco) сети "Ион" (Aeon) активно продвигают товары собственного производства под своей торговой маркой.

В отличие от обычных производителей нет необходимости тратить средства на рекламу и распространение, в результате товары так называемой "домашней марки" дешевле на 20-50% аналогичных товаров других производителей. По подсчетам специалистов компании только за первые шесть месяцев этого года уровень продаж этих товаров вырос в четыре раза.

Сеть "Ито Йокадо" (Ito Yokado) опробовала новый принцип размещения товаров в зале. Товары не выкладываются на полки, а выгружаются в зале и на стеллажах прямо в транспортной таре. Это дало возможность значительно сократить расходы на персонал, что позволило снизить цены на 20-30%. Кроме того, активно внедряется торговля "нестандартными" овощами, фруктами, рыбой, до сих пор не поступавшими на рынок из-за некачественного внешнего вида. В результате новой стратегии число покупателей за день увеличилось в два раза.

Ранее сети магазинов "Ион" и "Ито Йокадо" проводили распродажу импортных продуктов в связи с резко выросшим курсом йены.

Теперь, после официального признания в понедельник министром по вопросам экономической и финансовой политики Каору Йосано (Kaoru Yosano) того, что Япония вступила в стадию рецессии, борьба за покупателя между крупными магазинами требует принципиальных изменений в ценовой политике.