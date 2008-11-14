Цена на нефть может упасть ниже $30

Нефтяные трейдеры опасаются, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не сможет предотвратить дальнейшее падение цен на нефть до $30 за баррель, сообщает агентство Bloomberg. ОПЕК, которая владеет более чем 40% мировых запасов нефти, планирует провести 29 ноября встречу и обсудить дальнейшее снижение добычи сырья после падения цен на нефть до минимума за 21 месяц. В прошлом месяце ОПЕК уже сократила добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.

Газета.ру