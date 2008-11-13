В Крыму расстреляли депутата райсовета (дополнено)

В Крыму убит депутат Сакского районного совета 38-летний Олег Печерица.

Как передает корреспондент УНИАН, О.Печерица, 1970 года рождения, был избран в райсовет от партии «Союз».

Убийство было совершено в ночь с 11 на 12 ноября. «Судя по всему, его убили из огнестрельного гладкоствольного оружия», - сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы крымской милиции Александр ДОМБРОВСКИЙ.

Сакским городским отделом милиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («умышленное убийство»), сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия БОЯРКИНА.

В Сакском регионе Крыма, где произошло убийство, второй день работает криминальный блок правоохранителей. Мотив убийства пока не установлен. Ведется следствие.

По данным интернет-сайта «Обком», О.Печерица был учредителем ряда предприятий. О.Печерица в 1993 году был осужден судом города Саки по ст.ст. 140 ч.2, 215-3 ч.2, 17 ч.2-81 ч.3, 42 УК Украины на три года лишения свободы с отсрочкой на два года, с конфискацией имущества. Согласно ст.ст.89, 90 УК Украины, судимость погашена. Позже он привлекался к уголовной ответственности Сакским горрайонным отделом милиции по ч. 2 ст.169-1 УК Украины. Это дело было прекращено по ст. 7 УПК в 2000 году.