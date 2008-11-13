Тимошенко после кредита МВФ просит денег у Всемирного банка

Украина в условиях негативного влияния на экономику мирового финансового кризиса рассчитывает на поддержку Всемирного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе встречи с директором Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартином РАЙЗЕРОМ заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

“Мы очень хотели бы сейчас отработать все нюансы, условия и процедуры, чтобы Украина имела возможность получить финансовую поддержку”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что предоставление средств Всемирным банком со ставкой до 5% выгодно для Украины.

Премьер подчеркнула, что на сегодняшний день уже наработано сотрудничество по проектам развития «Укрзализныци» и строительства дороги в восточном регионе Украины. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, средства Всемирного банка могут быть использованы и для стабилизации банковской системы.

Премьер-министр акцентировала успешное сотрудничество Украины и Всемирного банка, начиная с 1992 года, отметив, что за этот период банк предоставил Украине в виде инвестиций и поддержки бюджета 5 млрд. долл.

Напомним, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса. Программа рассчитана на два года. Национальный банк уже получил первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов для поддержания стабильности национальной валюты и рекапитализации банков.