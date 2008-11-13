Тимошенко: банковскую систему надо спасать в первую очередь

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что стабилизация банковской системы - главное условие преодоления экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчера во время внеочередного пленарного заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины.

«Стабилизация банковской системы – это спасение национальной экономики, это спасение каждого человека потому, что банковская система – это депозиты людей, все деньги хозяйствующих субъектов, поэтому банковскую систему необходимо спасать в первую очередь. Это важнее всего», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что возобновление нормальной деятельности банков приведет к нормализации деятельности всех сфер экономики.

Ю.ТИМОШЕНКО также предположила, что украинские банки смогут либо пролонгировать, либо реструктуризировать свои внешние долги. «А государство платежеспособно полностью», - подчеркнула глава правительства.