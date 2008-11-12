В Украине будет сухо и холодно

13 ноября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге до 6° тепла, на Южном побережье Крыма 7-11°; днем в Украине 5-10°, в Крыму 12-17° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

14-15 ноября сохранится переменная облачность. Без осадков, только в западных и северных областях 15 ноября пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем юге до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в Закарпатье, в Крыму и на юге Одесской области 7-12°.

16-17 ноября без существенных осадков, только в северной части местами возможен небольшой дождь. Температура ночью 0-6° тепла, в Прикарпатье, 16 ноября в центральной и восточной части местами 1-3° мороза; днем 4-10° тепла, на юге до 14°.

В Киеве и области 13 ноября переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью в Киеве 0-2° тепла, днем 7-9°. По области температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла.

14-15 ноября - переменная облачность. 14 ноября без осадков, 15 ноября пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.

16- 17 ноября местами возможен небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.