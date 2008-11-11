Стоимость нефти упала ниже 55 долларов
22:06, 11 ноября 2008Общество
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Новости из Китая могут повысить цену
Цена барреля нефти на мировых рынках упала ниже отметки в 55 долларов. Об этом сообщает агентство AFP.
На бирже ICE в Лондоне цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 54,92 долларов за баррель. Это минимальный показатель с января 2007 года, уточняет агентство.
Накануне баррель нефти Brent подорожал на 1,73 доллара до 59,08, а в Нью-Йорке нефть марки WTI выросла в цене на 1,37 доллара до 62,41 за баррель. Повышение стоимости нефти было вызвано известиями о том, что власти Китая одобрили план помощи экономике страны, оцениваемый более чем в 580 миллиардов долларов.
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